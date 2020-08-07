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Caretta caretta yumurtalarına gözleri gibi bakacaklar

İZMİR HABERLERİ  | 07.08.2020 14:08 | Son Güncelleme

Urla’nın Demircili Mahallesi’ndeki Altınköy Plajı sahilinde ortaya çıkan caretta carettaların bıraktığı yumurtalarla, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri ilgileniyor.Urla’nın Demircili Mahallesi’ndeki Altınköy Plajı sahiline çıkan caretta carettalar, plaja yumurtalarını bırakmıştı.

Urla’nın Demircili Mahallesi’ndeki Altınköy Plajı sahilinde ortaya çıkan caretta carettaların bıraktığı yumurtalarla, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri ilgileniyor.
Urla’nın Demircili Mahallesi’ndeki Altınköy Plajı sahiline çıkan caretta carettalar, plaja yumurtalarını bırakmıştı. Durumu gören vatandaşların bildirmesiyle sahile gelen Urla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yumurtaların bulunduğu alanı barikatlarla kapatarak güvenlik bölgesi oluşturmuştu. Caretta carettalar için Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler duruma el attı. Ekipler tarafından yumurtaların tam yeri tespit edildi, özel hazırlanan kafeslerden kontrollü bölgeye bırakıldı. Ekiplerden edinilen bilgiye göre kontrollerin aralıklarla devam edileceği, ayrı bir ekip tarafından daha sonra gelinip yumurtalara özel donanımlı kameralar vasıtasıyla bakılacağı, yumurtaların adedinin ve sağlık durumları hakkında bilgi alınacağı bilgisi verildi. Çevre gönüllülerine de gösterdikleri ilgi ve sorumluluk bilinci için teşekkür edildi.

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