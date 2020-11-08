Çarşamba Medya Akademisi’nde başarılı olanlar sertifikalarını aldı

Çarşamba Medya Akademisi’nde başarılı olan 43 kişiye sertifikaları takdim edildi.

Çarşamba Medya Akademisi bugün Öğretmen Evi’nde düzenlenen tören ile sona erdi. Törene katılan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan başarılı olan öğrencilere sertifika ve hediye takdim etti. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Çarşamba Medya Akademisi’nde başarılı olan 43 kişiye sertifikaları takdim edildi. Akademiye katılan eğitimcilere ise teşekkür sertifikası takdim edildi.

2 Kasım Pazartesi günü başlayan eğitimler 8 Kasım Pazar günü sona erdi. Farklı konularda alanında uzman kişilerin eğitici olarak katıldığı eğitimlerden öğrenciler memnuniyetlerini dile getirdi. Çarşamba Medya Akademisi’ne eğitimci-yazar Sıtkı Aslanhan, televizyoncu ve spor yorumcusu Haldun Domaç, program yapımcısı ve sunucu Mustafa Göksu, sosyal medya fenomeni Abdi Baktur, dijital medya yazarı ve sosyal medya uzmanı Ahmet Melih Karauğuz gibi alanında uzman isimler eğitim verdi.

Törende konuşan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Gençlerimizin bugün duygu ve düşüncelerini duyunca yaptığımız işin ne kadar faydalı olduğunu tekrar hissettik. İlçemizde İletişim Fakültesi’ne ev sahipliği yapıyoruz ve çoğunuz iletişim fakültesi mezunu veya okuyor. Burada kendilerini hangi alanda daha iyi geliştireceklerini de görmüş olacaklar. İlçemizde de basında yer alan arkadaşlarımız şuan aramızda ve kursa katıldılar. Bu eğitim sadece mesleki açıdan değil, kesinlikle herkesin hayatına farklı konularda bir katkı sağladığına inanıyorum. Genç kardeşlerimize destek veriyor ve vermeye de devam edeceğiz. Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi hazırlık kursları kayıtlarımız başladı. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları (BESYO), Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat’a (PÖH) hazırlanan öğrencilerimize de hazırlık kursu veriyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha farklı projeler ile Çarşamba Belediyesi olarak yine gençlerle beraber olacağız. Hepinize Çarşamba Medya Akademisi’ne gösterdiği ilgi için teşekkür ederim” dedi.

Çarşamba Medya Akademisi’nde eğitim veren Yazar Mehmet Davut Göksu’da tören de bir konuşma yaparak öğrencilere ilgi alakaları için teşekkür etti. Yazar Mehmet Davut Göksu ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’ın konuşmasından sonra öğrenciler duygu ve düşüncelerini aktardı. Başarı olan öğrencilerin sertifika ve hediyelerinin takdim edilmesinden sonra tören sona erdi.

