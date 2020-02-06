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Çarşamba’da “çöp taksi” uygulaması başladı

SAMSUN HABERLERİ  | 06.02.2020 15:28 | Son Güncelleme

Çarşamba Belediyesi çöplerin daha hızlı toplanabilmesi için "çöp taksi" uygulamasını başlattı.Çarşamba’da, dar sokaklarda çöplerin toplanabilmesi için çöp taksi uygulaması başlatıldı.

Çarşamba’da “çöp taksi” uygulaması başladı

Çarşamba Belediyesi çöplerin daha hızlı toplanabilmesi için "çöp taksi" uygulamasını başlattı.
Çarşamba’da, dar sokaklarda çöplerin toplanabilmesi için çöp taksi uygulaması başlatıldı. Çarşamba Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmaya başlanan çöp taksi adı verilen kamyonetle, gün içinde girmesi zor cadde ve ara sokaklarda dolaşılarak, biriken çöpler toplanıyor. Çöp kamyonlarının giremediği ve konteyner konulamayan caddelerdeki el çöplerini de almak için de çöp taksi kullanılacak. Ayrıca bu uygulama ile büyük çöp araçlarından kaynaklanabilecek olası trafik aksamalarının da önüne geçilmesi planlanıyor.
Yeni hizmet hakkında açıklamalarda bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, şunları söyledi:
“Tüm birimlerimizde hizmet kalitesini artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Çöp taksi uygulaması ile büyük kamyonların girmesi zor olan ara sokaklara daha kolay ve hızlı bir şekilde müdahale edeceğiz. Aracımızın küçük ve seri olmasından dolayı olumsuzluğun yaşandığı bölgeye daha hızlı ulaşıp sorunun çözülmesini sağlayacağız. Şehir içindeki dar caddelerimizde büyük çöp kamyonlarının oluşturacağı trafik aksamalarının da önüne geçmiş olacağız. Çöp Taksi de yeni uygulamalarımızdan bir tanesi, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Çarşamba’da “çöp taksi” uygulaması başladı

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