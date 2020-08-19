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Çarşamba’da korona denetimleri

SAMSUN HABERLERİ  | 19.08.2020 13:32 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının ’Sağlık İçin, Hepimiz İçin’ sloganlı korona virüs denetimi Samsun’un Çarşamba ilçesinde de yapıldı.Temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her iş kolu için alınan önlemler hakkında halk ve esnafa bilgilendirmelerde bulunuldu.

İçişleri Bakanlığının ’Sağlık İçin, Hepimiz İçin’ sloganlı korona virüs denetimi Samsun’un Çarşamba ilçesinde de yapıldı.
Temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her iş kolu için alınan önlemler hakkında halk ve esnafa bilgilendirmelerde bulunuldu. Çarşamba ilçesinde yapılan denetimlere İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şevki Gülay, Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman, İlçe Emniyet Müdür Vekili Oral Ayaltı, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü İbrahim Fethi Sel, Zabıta Müdürü Abdullah Özçelik ve beraberindekiler katıldı.
Denetimlerde ilçedeki esnaflar gezilerek maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılar yapıldı.

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