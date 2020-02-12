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Çarşamba’da Tasavvuf Müziği Konseri

SAMSUN HABERLERİ  | 12.02.2020 16:58 | Son Güncelleme

Çarşamba Belediyesi kültür sanat etkinliklerine Cemil Şensoy Kültür Merkezinde düzenlediği Tasavvuf Müziği Konseri ile devam etti.Kur’an-ı Kerim tilavetiyle ile başlayan program, Çarşamba Belediyesi Tasavvuf Müziği Topluluğunun konseri ile devam etti ve dualarla sona erdi.

Çarşamba Belediyesi kültür sanat etkinliklerine Cemil Şensoy Kültür Merkezinde düzenlediği Tasavvuf Müziği Konseri ile devam etti.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle ile başlayan program, Çarşamba Belediyesi Tasavvuf Müziği Topluluğunun konseri ile devam etti ve dualarla sona erdi. Kutlu Emirli’nin yönetiminde gerçekleşen konserde koro ve solo olarak tasavvuf musikisinden örnekler sunuldu.
Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Spordan sanata, kültürden edebiyata birçok etkinlik yapıyoruz. Belediyemizin kültür sanat kurslarına her yaş grubundan katılan hemşerilerimiz var. Onları da sahnelerde görmek, sevdikleri alanda kendilerini yetiştirmelerini sağlamak bizleri de mutlu ediyor. Hocalarımız ve Çarşamba Belediyesi Tasavvuf Müziği Topluluğu bizlere manevi duyguların yüksek olduğu bir gece yaşattı. Rabb’im dualarımızı kabul etsin. Hocalarımıza ve Çarşamba Belediyesi Tasavvuf Müziği Topluluğuna bizlere bu güzel geceyi yaşattıkları için teşekkür ederim. İnşallah ramazan ayında da bu akşamki gibi güzel bir programlar yapacağız” dedi.
Tasavvuf musikisinin en özel eserlerinin icra edildiği konser, katılımcıları manevi bir atmosfere taşıdı. Program sonunda Çarşamba Belediyesi tarafından aşure ikram edildi.

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