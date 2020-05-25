Çarşamba’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Samsun’da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Boyacılı Mahallesi’nde dişi Hint keneviri ekimi yaptığı ihbarı alan Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu araziye operasyon gerçekleştirdi. R.Ö ve E.Ö’ye ait olduğu iddia edilen arazide narkotik dedektör köpeği Ozon ile yapılan arama neticesinde 71 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 308 gram kubar esrar ve 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan R.Ö. ve E.Ö. jandarmadaki işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen E.Ö tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, R.Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

