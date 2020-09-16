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Çarşambaspor Store açıldı

SAMSUN HABERLERİ  | 16.09.2020 19:02 | Son Güncelleme

TFF 3.

TFF 3. Lig takımlarından Çarşambaspor’un lisanslı ürünlerinin satışının gerçekleştirileceği ‘Çarşambaspor Store’un açılışı bugün gerçekleştirildi.
Çarşamba Belediye Meydanı’nda bulunan ‘Çarşambaspor Store’un açılışı, geniş katılımla gerçekleştirildi. Açılış törenine Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, Çarşamba Ticaret Odası Başkanı Ahmet Yılmaz, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydın, Çarşamba Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Musa Bala ve çok sayıda davetli katıldı.
Çarşambaspor Kulübü Başkanı Özkan Yıldırım, Teknik Direktör Kenan Yelek ve oyuncuların iştirak ettiği açılış programında taraftarlar da yerlerini aldı. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşambaspor Kulübü Başkanı Özkan Yıldırım ve oda başkanları ile birlikte kurdele kesiminin ardından davetliler mağazayı inceledi.
Mağazanın ilk alışverişini yapan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan oldu. İki küçük taraftara forma alarak hediye eden Başkan Doğan, çocukların yüzlerini güldürdü. Açılış programı fotoğraf çekimi ile son buldu.

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