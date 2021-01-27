TFF 3. Lig’de ikinci devrenin ilk maçında Gölcükspor ile karşılaşacak olan Çarşambaspor’a moral ziyareti yapıldı.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta 28 Ocak Perşembe günü saat 13.00’te Gölcükspor karşılaşacak olan Çarşambaspor, hazırlıkları tamamladı.

Çarşambaspor’a moral ziyareti

Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan maç öncesi takıma ziyarette bulundu. Adapark Tesisleri’nde moral amaçlı gerçekleştirilen ziyarette Belediye Başkanı Halit Doğan, "Çarşambasporumuza yarınki Gölcükspor maçı öncesi Kaymakamımız Sn. Doç. Dr. Şükrü Yıldırım ile birlikte moral ziyaretinde bulunduk. Yeşil-beyazlı ekibimize yarın oynanacak karşılamada başarılar dilerim" dedi.

