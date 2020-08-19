YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Çarşı ortasında elektrikli scooter kazası: 2 yaralı

Çarşı ortasında elektrikli scooter kazası: 2 yaralı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 19.08.2020 13:57 | Son Güncelleme

Son zamanlarda gençler arasında popüler olan elektrikli scooter sebebi ile Eskişehir’de meydana gelen kazada anne ile minik kızı yaralandı.Olay 2 Eylül Caddesinin üzerindeki çarşı tramvay durağı yakınlarında gerçekleşti.

Son zamanlarda gençler arasında popüler olan elektrikli scooter sebebi ile Eskişehir’de meydana gelen kazada anne ile minik kızı yaralandı.
Olay 2 Eylül Caddesinin üzerindeki çarşı tramvay durağı yakınlarında gerçekleşti. Üniversite tercihi için Kırıkkale’den Eskişehir’e gelen 3 genç elektrikli scooter kullanırken, aralarından biri çocuklarıyla yol kenarında bekleyen 35 yaşındaki anne E. A. ve 3 buçuk yaşındaki kızı E.A.’ye çarparak yere düşürdü. Meydana gelen kazada anne ve kızı çeşitli yerlerinden hafif yaralandı.
Yaşanan olaydan sonra çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı anne ve kızını Osmangazi Üniversitesi Tip Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
Polis olayı incelerken, anne E.A. gençler hakkında şikâyetçi olmadığını belirtti. Ancak, kazaya sebep olan 18 yaşındaki ismi öğrenilemeyen gencin ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Pes' dedirten görüntüler! Canlarını hiçe saydılar 'Pes' dedirten görüntüler! Canlarını hiçe saydılar
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir Namaz Vakitleri 19 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:34
Sabah
06:07
Öğle
13:07
İkindi
16:53
Akşam
19:56
Yatsı
21:23

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Çarşamba

Duygu Eczanesi
Odunpazari
Gönenç Eczanesi
Odunpazari
Vadi Eczanesi
Odunpazari
Ezgim Eczanesi
Tepebasi
Berkan Eczanesi
Odunpazari
İrem Demir Eczanesi
Tepebasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

ESOGÜ, Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020’de

ESOGÜ, Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020’de

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Havacılar Yayladağı’na 1 tır un yardımı gönderdi

Havacılar Yayladağı’na 1 tır un yardımı gönderdi

Eskişehir polisinden vatandaşlara Kovid-19'a karşı "maskotlu" uyarı

Eskişehir polisinden vatandaşlara Kovid-19'a karşı "maskotlu" uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.