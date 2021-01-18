Casper Excalibur ile "Valorant Turnuvası" başladı

İSTANBUL (AA) - Oyun dünyasının en popüler Valorant turnuvalarından olan "Reflex Masters by NVIDIA" Excalibur sponsorluğunda yapılıyor.

Casper açıklamasına göre, 15-30 Ocak'ta herkesin katılımına açık olan turnuva, Valorant tutkunlarını bir araya getiriyor.

17 bin 500 TL'nin ödül olarak dağıtılacağı turnuvada eleme grupları 3 gruptan oluşuyor. Her elemeden 4 takım büyük finallere çıkacak. Davetli yayıncıların takımlarının da yarışacağı 4. gruptan çıkan 4 takımla beraber toplamda 16 takım, 29–30 Ocak'ta büyük ödül için rekabet edecek.

İlk elemede 9 takımın yarıştığı ve Overwatch isimli takımın birinci olduğu turnuvanın 2. elemesi 18-19 Ocak'ta, 3. elemesi ise 21-22 Ocak'ta yapılacak. 2. ve 3. elemelerden istenilene katılım sağlanabilecek turnuvada; 64 takım arasından ilk 4'e girildiğinde, 29-30 Ocak'ta düzenlenecek canlı finallere katılmaya ve 17 bin 500 TL'lik ödül havuzundan yararlanmaya hak kazanılabiliyor.

Fenomen "Kendine Müzisyen"in sunacağı finalin canlı yayını; twitch.tv/ExcaliburClann, twitch.tv/nvidiageforcetr ve twitch.tv/kendinemuzisyen kanallarından izlenebiliyor. Rekabetin yaşanacağı turnuva için Valorant hesabı eşleştirilebiliyor, takım oluşturulabiliyor ve açık elemelerden istenilene katılım sağlanabiliyor. Turnuva ile ilgili detaylı bilgi almak ve katılım sağlamak için https://pdc.gg/nvidiageforcetr adresi ziyaret edilebiliyor.

