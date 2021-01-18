YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Casper Excalibur ile "Valorant Turnuvası" başladı

Casper Excalibur ile "Valorant Turnuvası" başladı

18.01.2021 14:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Casper Excalibur ile "Valorant Turnuvası" başladı

İSTANBUL (AA) - Oyun dünyasının en popüler Valorant turnuvalarından olan "Reflex Masters by NVIDIA" Excalibur sponsorluğunda yapılıyor.

Casper açıklamasına göre, 15-30 Ocak'ta herkesin katılımına açık olan turnuva, Valorant tutkunlarını bir araya getiriyor.

17 bin 500 TL'nin ödül olarak dağıtılacağı turnuvada eleme grupları 3 gruptan oluşuyor. Her elemeden 4 takım büyük finallere çıkacak. Davetli yayıncıların takımlarının da yarışacağı 4. gruptan çıkan 4 takımla beraber toplamda 16 takım, 29–30 Ocak'ta büyük ödül için rekabet edecek.

İlk elemede 9 takımın yarıştığı ve Overwatch isimli takımın birinci olduğu turnuvanın 2. elemesi 18-19 Ocak'ta, 3. elemesi ise 21-22 Ocak'ta yapılacak. 2. ve 3. elemelerden istenilene katılım sağlanabilecek turnuvada; 64 takım arasından ilk 4'e girildiğinde, 29-30 Ocak'ta düzenlenecek canlı finallere katılmaya ve 17 bin 500 TL'lik ödül havuzundan yararlanmaya hak kazanılabiliyor.

Fenomen "Kendine Müzisyen"in sunacağı finalin canlı yayını; twitch.tv/ExcaliburClann, twitch.tv/nvidiageforcetr ve twitch.tv/kendinemuzisyen kanallarından izlenebiliyor. Rekabetin yaşanacağı turnuva için Valorant hesabı eşleştirilebiliyor, takım oluşturulabiliyor ve açık elemelerden istenilene katılım sağlanabiliyor. Turnuva ile ilgili detaylı bilgi almak ve katılım sağlamak için https://pdc.gg/nvidiageforcetr adresi ziyaret edilebiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi! Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi!
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:49
Sabah
08:19
Öğle
13:19
İkindi
15:48
Akşam
18:10
Yatsı
19:35

İstanbul Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Fatih’te kış çalışmaları aralıksız sürüyor

Fatih’te kış çalışmaları aralıksız sürüyor

Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’dan duygulandıran paylaşım

Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’dan duygulandıran paylaşım

Bayrampaşa Belediyesi karla mücadele ekibi aralıksız çalışıyor

Bayrampaşa Belediyesi karla mücadele ekibi aralıksız çalışıyor

Sokak hayvanları karlı havada da unutulmadı

Sokak hayvanları karlı havada da unutulmadı

Siemens Türkiye, "PİRİ" ile saha süreçlerini dijitale taşıdı

Siemens Türkiye, "PİRİ" ile saha süreçlerini dijitale taşıdı

TürkTraktör, başarısını 2020 yılında ödüllerle taçlandırdı

TürkTraktör, başarısını 2020 yılında ödüllerle taçlandırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.