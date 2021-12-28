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Casper Excalibur, oyun endüstrisindeki teknolojik gelişmeleri sıraladı

28.12.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Casper Excalibur, oyun endüstrisindeki teknolojik gelişmeleri sıraladı

İSTANBUL (AA) - Casper'ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur, oyun endüstrisinde zaman içinde yaşanan teknolojik gelişmeleri sıraladı.

Casper açıklamasına göre, eski çevrim içi oyunlar, metin tabanlı teknoloji ile iki boyutlu grafiklere dayalıydı. 3D grafiklerin ve özel efektlerin icadıyla, oyun bilgisayarlarının gelişmesiyle oyunlar daha da gerçekçi bir hale geldi. 3D grafik teknolojisi gerçekçi dokular oluşturmak, fiziksel özellikleri hesaplamak ve nesneler arasında oyun içi etkileşim sağlamak için yeni araçlar yarattı.

Oyun dünyasındaki en önemli gelişmelerden AR ve VR teknolojileri oyuncuların her zamankinden daha keyifli zaman geçirmesini sağladı. AR ve VR teknolojileri, oyuncuların sanal oyun dünyasıyla daha fazla entegre olabilmesini mümkün kıldı ve fiziksel sınırları ortadan kaldırarak oyun keyfini en üst seviyeye taşıdı.

İnternetin gelişmesi, gamer arkadaşların çevrim içi dünyada bir araya gelmesini sağladı. Daha hızlı ve daha güçlü bir altyapıya sahip gelişmiş internet teknolojileri, grup halinde oynanacak oyunları sanal bir etkinlik haline getirdi.

Mobilleşme ve oyuncu laptopları, oyun dünyasının bugün olduğu yere gelmesinde etkili oldu. Son yıllarda gelişen güçlü işlemciler, ekran ve grafik kartları, üstün depolama alanları ve soğutma sistemleri ile oyuncu laptopları birer performans abidesi haline gelirken, müsait olunan her yerde ve her dakika oyun oynanmasına olanak sağlamasıyla oyunseverlerin sınırlarını ortadan kaldırmasına da yardımcı oldu.

Yüz ve ses tanıma, hareket kontrolleri, yüksek çözünürlüklü ekranlar, giyilebilir konsollar gibi teknolojilerin oyun oynama deneyimini daha gerçekçi hissettirebilme amacı taşıyor.

Hipergerçeklik de gerçeğe yakın bir oyun deneyimi sağlamak için sanal gerçekliği ve fiziksel gerçekliği bir araya getiriyor. VR ve AR teknolojilerinin buluşması ve bir üst seviyesi olarak düşünülebilecek hipergerçeklik sayesinde oyuncular, bazı sanal nesnelere ulaşabilecek ve hatta onlara fiziksel bir şekilde dokunuyormuş gibi hissedebilecek. Bu teknoloji, yavaş yavaş oyun dünyasına giriş yapmaya ve oyunculara sürükleyici bir oyun deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor.

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