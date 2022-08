Casper Nirvana A600 ve Nirvana A700 satışa çıktı

İSTANBUL (AA) - Ev ya da ofislerde ihtiyaç duyulan tüm teknolojik ve tasarım gereksinimlerini kullanıcılara sunan Casper, güçlü seçeneklerle donatılan yeni ürünleri Nirvana A600 ve Nirvana A700 All in One bilgisayarları satışa çıkardı.

Şirket açıklamasına göre, modern çalışma tarzlarına ve bireysel kullanım ihtiyaçlarına göre bilgisayar tercihleri şekillenebiliyor. Bireysel tüketiciler tarafında güçlü donanımların trend tasarımlarla buluşması önem arz ederken, kurumsal süreçlerde daha çok performans, ergonomi ve düşük enerji tüketimi ön plana çıkıyor. Bilgisayar üretiminde milyonlarca konfigürasyonu gerçekleştiren Casper da özellikle Nirvana ile tümleşik bilgisayar kullanımında yarının ihtiyaçlarını bugünden karşılamak isteyen bireysel ve kurumsal tüketicilere özel 2 yeni bilgisayarını tanıttı.

Son yıllarda bireysel tüketiciler ev ya da ofiste kullanılabilecek esneklikte bilgisayarlara ihtiyaç duyuyor. Tüm kullanıcılar için ideal bilgisayar olarak üretilen Nirvana A600, güçlü donanımları ve satın almadan önce özelleştirme imkanı ile kullanım esnekliğini kullanıcılara sunuyor. Desktop ve mobil anakart opsiyonları bulunan Casper Nirvana A600, 10. ve 11. Nesil Intel Pentium, i3, i5, i7 işlemci desteği ile kullanıcıları ihtiyaç duydukları maksimum verim ve yüksek performansa ulaştırıyor. Çerçevesiz ekranı ve yüzde 90 ekran/gövde oranı ile Nirvana A600, ayrıca çalışma alanlarının en optimal düzeyde kullanımını amaçlıyor.

Casper Nirvana AIO A600 ile uzun saatler boyunca çalışmak mümkün olurken, bu sürede kullanıcı sağlığı için mavi ışık koruması da bulunuyor. 23.8’’ FHD IPS ekran, 250 NIT parlaklık ve geniş görüntüleme açısıyla Nirvana A600, kullanıcıların tüm beklentilerini karşılıyor. Ayrıca, ayarlanabilir stant ile isteğe göre ayarlanabilen ekran yapısı, çalışmalardaki performansı ve verimliliği artırırken kullanıcı sağlığını da koruyor.

- Nirvana A700 düşük enerji tüketimi sağlıyor

Casper'ın kurumsal çözümlerinde öne çıkan modellerden biri olan Casper Nirvana AIO A700, iş dünyasındaki beklentileri karşılayacak donanım ve Casper'a özel yeniliklerle satışa sunuldu.

Intel'in geliştirdiği en güçlü işlemcilerden olan i9'a kadar desteği bulunan Nirvana A700, iş bilgisayarı olmanın ötesinde güçlü bir kontrol merkezi isteyenler için de ideal kullanımı sunuyor. Çerçevesiz ekranın tercih edilmesiyle daha geniş bir ekran görünümünün elde edildiği Nirvana A700'de, 23.8’’ FHD IPS ekran, 250 NIT parlaklık ile destekleniyor. Aynı zamanda dokunmatik ekran opsiyonuyla da kurumlara farklı seçenekler sunuyor.

Veri aktarımı yapmanın en konforlu ve kaliteli yolunu da sunan A700, yan tarafında bulunan Type-C ve USB 3.0 portları desteğiyle kullanım kolaylığı ve başarılı veri aktarımlarını da sağlıyor. Performansa ek olarak güvenlik ile desteklenen model, özel gizlenebilir sisteme sahip kamera sistemi, ek optikli versiyon seçeneği, Low Blue Light özelliği ile gözleri koruyan ekran yapısı, yüzde 89 adaptör verimliliği ve Energy Star sertifikası ile rakiplerinden farklılaşıyor. Özellikle mobil anakartlı versiyonundaki düşük güç tüketimi sayesinde ofislere enerji tüketiminde daha ekonomik çözüm sağlamış oluyor.

Casper'ın A600 ve A700 All in One bilgisayarlarına "https://www.casper.com.tr/all-in-one" linki üzerinden ulaşılabiliyor.