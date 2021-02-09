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Çat Belediyesi’nden yaban hayata destek seferberliği

09.02.2021 13:43 | Son Güncelleme:
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Erzurum’un Çat ilçesinde yaban hayata destek seferberliği başlatıldı.

Erzurum’un Çat ilçesinde yaban hayata destek seferberliği başlatıldı. Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar’ın talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri, ilçedeki dağı-taşı adeta ekmekle doldurdu.
Çat Belediyesi ekipleri sokak hayvanları için ilçenin belirli noktalarına, yaban hayatı için ise doğaya yem, ekmek ve mama bıraktı.
Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar’ın talimatıyla ekipler sokak hayvanları ve yaban hayatı için harekete geçti. Belediye tarafından hazırlanan yem, ekmek ve mamalar hem ilçe merkezinde belirlenen yerlere hem de doğaya bırakıldı.
Belediye ekipleri tarafından yerleşim merkezlerine uzak alanlarda yaşam mücadelesi veren ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının yanında sokak hayvanları için de kuru mama ve ekmek bırakılıyor.
İlçede yaban hayatına ve sokak köpeklerine yardım elini uzattıklarını belirten Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar; ‘’Hayvanların barınması ve aç kalmaması için belirli noktalara hayvan yemi bırakıyoruz. Sokak ve yaban hayvanlarının aç kalmaması için mümkün olduğunca hassas davranıyoruz. Aç kalan hayvanların yerleşim merkezine inmemesi ve doğada korunaklı alanlarda beslenebilmeleri için bu tarz çalışmaların zaman zaman yapılması gerekiyor, Belediye olarak elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Ekiplerimiz hem ilçenin belli noktalarına hem de doğaya hayvanların ihtiyacını karşılayacak gerek ekmek, yem gerekse de mama bırakıyor. Kış sezonu boyunca bu uygulamamız devam edecek” şeklinde konuştu.

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