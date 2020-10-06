YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Çatak belediyesinden çiftçilere svat desteği

Çatak belediyesinden çiftçilere svat desteği

VAN HABERLERİ  | 06.10.2020 12:07 | Son Güncelleme

Van’ın Çatak Belediyesi tarafından meralarda otlayan hayvanların su ihtiyacını karşılamak için yaptırılan 150 içme suyu teknesi (SVAT) mahalle muhtarlarına teslim edildi.Çatak Belediyesi tarafından meralarda otlayan hayvanların su ihtiyacını karşılamak için yaptırılan 150 içme suyu teknesi (SVAT) mahalle muhtarlarına teslimi için belediye garajı önünde tören düzenlendi.

Van’ın Çatak Belediyesi tarafından meralarda otlayan hayvanların su ihtiyacını karşılamak için yaptırılan 150 içme suyu teknesi (SVAT) mahalle muhtarlarına teslim edildi.
Çatak Belediyesi tarafından meralarda otlayan hayvanların su ihtiyacını karşılamak için yaptırılan 150 içme suyu teknesi (SVAT) mahalle muhtarlarına teslimi için belediye garajı önünde tören düzenlendi. Törende bir konuşma yapan Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, “Kırsal mahallerimizde yaşayan vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda belediyemiz tarafından svatlarımızı mahalle muhtarlarımıza teslim etmeye başladık. Tarım ve hayvancılık, ilçemizin, bölgemizin ve ülkemizin ekonomisi için, tarım sektörünün gelişmesi için önemli bir paya sahiptir. Amacımız ilçe genelindeki tüm mera ve yaylalarda otlayan hayvanların su ihtiyacını hijyenik ortamda sağlamak. Meraların daha ekonomik ve etkin kullanılması için başlattığımız ıslah çalışmaları devam etmektedir. Svat dağıtımı ihtiyaç duyulması halinde ileriki dönemlerde tekrarlayabiliriz. Dağıttığımız svatların belediyemiz tarafından görevlendirilen personel tarafından rutin olarak amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilecek, Çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Makam odasında mastürbasyon skandalı!
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Dolandırıcıları yakalatan zabıtaya takdir belgesi
Dolandırıcıları yakalatan zabıtaya takdir belgesi
Talas’ın yollarına güven ve konfor çizgileri
Talas’ın yollarına güven ve konfor çizgileri
Altay, 2 transferini açıkladı
Altay, 2 transferini açıkladı
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
Kırklareli’de şüpheli posta eğitimi
Kırklareli’de şüpheli posta eğitimi
Şahin çiftinden 5 Ekim Dünya Çocuk Günü kapsamında miniklere ziyaret
Şahin çiftinden 5 Ekim Dünya Çocuk Günü kapsamında miniklere ziyaret

Van Namaz Vakitleri 6 Ekim Salı

İmsak
04:39
Sabah
06:00
Öğle
12:00
İkindi
15:14
Akşam
17:49
Yatsı
19:05

Van Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Salı

Altınbaşak Eczanesi
Ipekyolu
Aysel Eczanesi
Ipekyolu
Vefa Eczanesi
Ipekyolu
Yıldız Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Dinar'daki kavgada ölen inşaat işçisi Van'da toprağa verildi
Dinar'daki kavgada ölen inşaat işçisi Van'da toprağa verildi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kaymakam Öztürk Polis, Asker Ve Vatandaşların Bayramını Kutladı
Kaymakam Öztürk Polis, Asker Ve Vatandaşların Bayramını Kutladı
Polisten Çocuklara Spor Kursları
Polisten Çocuklara Spor Kursları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.