YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Çatak Kaymakamı Akbulut görevine başladı

Çatak Kaymakamı Akbulut görevine başladı

08.02.2021 12:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çatak Kaymakamı Akbulut görevine başladı

Van’ın Çatak Kaymakamı olarak atanan Mehmet Erdem Akbulut görevine başladı.Kastamonu’nun Pınarbaşı Kaymakamı iken Çatak Kaymakamlığına atanan Akbulut, ilçeye gelerek yeni görevine başladı.

Van’ın Çatak Kaymakamı olarak atanan Mehmet Erdem Akbulut görevine başladı.
Kastamonu’nun Pınarbaşı Kaymakamı iken Çatak Kaymakamlığına atanan Akbulut, ilçeye gelerek yeni görevine başladı. Kaymakamlık binası önünde ilçe protokolü tarafından karşılanan Kaymakam Akbulut, makamında ilçenin durumu hakkında ilgili birim amirlerinden bilgi aldı.
1983 yılında Erzurum’da doğan ve Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olan Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, son olarak Kastamonu’nun Pınarbaşı Kaymakamı olarak görev yaparken Çatak’a atandı.

Çatak Kaymakamı Akbulut görevine başladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Sevgililer Günü kombini' diyerek paylaştı'Sevgililer Günü kombini' diyerek paylaştı
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van Namaz Vakitleri 8 Şubat Pazartesi

İmsak
05:35
Sabah
06:58
Öğle
12:26
İkindi
15:17
Akşam
17:43
Yatsı
19:01

Van Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Pazartesi

Elıf Eczanesi
Ipekyolu
Gülseven Eczanesi
Ipekyolu
Halk Eczanesi
Ipekyolu
İkinisan Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Diğer Haberler

Doğu Anadolu'da 4 il için, buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu'da 4 il için, buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu'da 4 il için, buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu'da 4 il için, buzlanma ve don uyarısı

Vanlı atletten Türkiye rekoru

Vanlı atletten Türkiye rekoru

Müdürü Görentaş ‘Soğuk Süt Zinciri’ projesinin detaylarını paylaştı

Müdürü Görentaş ‘Soğuk Süt Zinciri’ projesinin detaylarını paylaştı

Van KGK yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı

Van KGK yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı

Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı

Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.