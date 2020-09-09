Çatak’ta içme suyu revize çalışmaları devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ), Çatak’ın içme suyunun yetersiz gelmesinden dolayı ve sağlıklı su temin edebilme adına çalışmalarına devam ediyor.

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, VASKİ Güney Şube Müdürü Mehmet Tevfik Ergenç, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın, VASKİ Çatak İşletme Şefi M. Mahir Erdoğanlı çalışmaların devam ettiği alana giderek incelemelerde bulundu. Başkan Şeylan, VASKİ Güney Şube Müdürü Ergenç’ten çalışmalar hakkında bilgi alıp çalışan işçilere kolaylıklar diledi.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Başkan Şeylan, “İlçemiz kaynak içme suyu açısından çok zengin bir ilçedir. Hemen hemen her bölgemizde su mevcuttur. Ancak nüfus yoğunluğunun olduğu merkez mahallerimizde özellikle yaz aylarında su sıkıntısı yaşamaktayız. Bunun için vatandaşlarımızın taleplerini VASKİ İşletme Şefliğine bildirdik. Sağ olsunlar onlarda hemen içme suyu revize çalışmalarına başladı. İsale hattında su basıncına dayanıklı olarak döşenen borular sayesinde içme suyundaki kayıp-kaçağın önüne geçmiş olacağız” dedi.

İlçe genelinde kesintisiz, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyunun sağlanması adına yoğun çaba sarf ettiklerini altını çizen VASKİ Güney Şube Müdürü Mehmet Tevfik Ergenç de, “Çatak ilçemizin merkez mahallelerine verdiğimiz içme suyunu daha da güçlendirme adına mevcut isale hattımızda 1500 metre revize çalışmasını geçtiğimiz hafta başlattık. Çatak İşletme Şefliğinde çalışan arkadaşlarımız vardiyalı şekilde görev alarak önümüzdeki ay çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve ekibine vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

