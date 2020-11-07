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Çatak’ta jandarma personeline av koruma ve kontrol semineri verildi

VAN HABERLERİ  | 07.11.2020 10:23 | Son Güncelleme

Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü, Van İl Jandarma Çevre Tim Komutanlığı ekipleri ile birlikte Çatak’ta jandarma personeline av koruma ve kontrol faaliyetleri hakkında bilgilendirme seminerleri verildi.Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü, Van İl Jandarma Çevre Tim Komutanlığı ekipleri ile birlikte Van’da kaçak avcılığın önüne geçilmesi amacıyla kentte görev yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı, Çatak İlçe Jandarma Komutanlığı personeline av koruma ve kontrol eğitimi verildi.

Çatak’ta jandarma personeline av koruma ve kontrol semineri verildi

Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü, Van İl Jandarma Çevre Tim Komutanlığı ekipleri ile birlikte Çatak’ta jandarma personeline av koruma ve kontrol faaliyetleri hakkında bilgilendirme seminerleri verildi.
Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü, Van İl Jandarma Çevre Tim Komutanlığı ekipleri ile birlikte Van’da kaçak avcılığın önüne geçilmesi amacıyla kentte görev yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı, Çatak İlçe Jandarma Komutanlığı personeline av koruma ve kontrol eğitimi verildi. Seminerde kaçak avcılık ile mücadelede etkin bir av koruma ve kontrol faaliyeti yapılabilmesi amacıyla jandarma personeline avcılık mevzuatı, biyokaçakcılık ve hayvanları koruma kanunu kapsamında bilgiler aktarıldı.

Çatak’ta jandarma personeline av koruma ve kontrol semineri verildi

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