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Çatak’ta okullar yüz yüze eğitime hazırlanıyor

VAN HABERLERİ  | 17.09.2020 09:34 | Son Güncelleme

Van’ın Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, 2020-2021 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını ve öğretmenlerin uzaktan eğitim çalışmalarını yerinde görmek üzere okul ziyaretleri gerçekleştirdi.Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, beraberinde şube müdürü Hamdi İnan ile Kayaboğaz, Yukarı Narlıca, Aşağı Narlıca, Bilgi, Alacayar ilkokullarını ve Görentaş Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret ederek okul yöneticilerinden, 21 Eylül’de kademeli olarak geçilecek yüz yüze eğitim hazırlıkları ve alınacak önlemler hakkında bilgi aldı.Konu ile ilgili açıklama yapan Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, “Okul öncesi ve 1.

Çatak’ta okullar yüz yüze eğitime hazırlanıyor

Van’ın Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, 2020-2021 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını ve öğretmenlerin uzaktan eğitim çalışmalarını yerinde görmek üzere okul ziyaretleri gerçekleştirdi.
Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, beraberinde şube müdürü Hamdi İnan ile Kayaboğaz, Yukarı Narlıca, Aşağı Narlıca, Bilgi, Alacayar ilkokullarını ve Görentaş Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret ederek okul yöneticilerinden, 21 Eylül’de kademeli olarak geçilecek yüz yüze eğitim hazırlıkları ve alınacak önlemler hakkında bilgi aldı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, “Okul öncesi ve 1. sınıfların 21 Eylül 2020 tarihinde başlayacak olan yüz yüze eğitim hazırlık çalışmalarımız, pandemi ve hijyen konularında okul idarecileri ve öğretmenlerin dikkat etmeleri gereken konularda uyarılarda bulunarak, öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde eğitim görmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Okullarımızın derslik ve diğer birimlerini yerinde inceleyerek alınması gereken önlemlerle ilgili hatırlatmalarda bulunduk. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi ‘Eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme’ kılavuzu kapsamında yapılan hazırlıklar ve diğer tüm çalışmalar yapıldı ve okulların 2020-2021 eğitim öğretim sezonuna hazır bir hale getirildi” ifadelerini kullandı.

Çatak’ta okullar yüz yüze eğitime hazırlanıyor

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