ÇATOM çalışanları toplu kök hücre bağışında bulundu

Batman’ın Sason ilçesinde faaliyet gösteren Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) başkanı, hocaları ve kursiyerleri Kızılay personellerine toplu olarak kök hücre bağışında bulundu.

Sason’da görev yapan bir polis memurunun eşine götürüldüğü Ankara’da hastane tarafından lösemi teşhisinin konulmasının ardından uygun kemik iliğinin bulunması için ilçede topyekun kampanya başlatıldı. Durumu sosyal medya üzerinden yayan vatandaşlar ilçeye davet edilen Türk Kızılay aracına akın ederek kan bağışında bulundu. Uygun donör bulunması için kampanyaya katılarak toplu olarak kök hücre bağışında bulunan ÇATOM çalışanları da, Türk Kızılay görevlilerini davet ederek toplu olarak kök hücre bağışında bulundu. Kampanyaya ilçedeki birçok kurumdan destek gelmeye devam ediyor.

