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  4. Çavuşoğlu'ndan, Kosovalı mevkidaşı Konjufca'nun teşekkürüne "Yanınızdayız" yanıtı

Çavuşoğlu'ndan, Kosovalı mevkidaşı Konjufca'nun teşekkürüne "Yanınızdayız" yanıtı

ANKARA HABERLERİ  | 08.04.2020 19:50 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu'ndan, Kosovalı mevkidaşı Konjufca'nun teşekkürüne "Yanınızdayız" yanıtı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde Kosova'ya tıbbi malzeme desteğinde bulunan Türkiye'ye teşekkür eden Kosova Dışişleri Bakanı Glauk Konjufca'ya, "İyi günde, kötü günde yanınızdayız." mesajını gönderdi.

Çavuşoğlu, Kosovalı mevkidaşı Konjufca'ya hitaben Twitter'dan paylaştığı mesajda, "İyi günde, kötü günde Kosovalı kardeşlerimizin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Konjufca, Twitter'dan, ülkesine Türkiye'den tıbbi malzeme desteği götüren uçağın fotoğrafını paylaşarak, "Bu zor zamanda verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz ancak dayanışma ile bu salgının üstesinden gelebiliriz." ifadesini kullandı.

- Türkiye'den Balkan ülkelerine Kovid-19'la mücadele desteği

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleye destek amacıyla Balkan ülkelerine gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan bu sabah havalandı.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan tıbbi malzemeleri taşıyan uçak, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Kuzey Makedonya'nın ardından yardımları gün içinde Kosova'ya da ulaştırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kosova Dışişleri Bakanı Glauk Konjufca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19)

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