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Çaybaşı'nda heyelanlar nedeniyle yollar hasar gördü

31.03.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaybaşı'nda heyelanlar nedeniyle yollar hasar gördü

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde heyelanlar sonucu bazı yollar zarar gördü.

İlçenin farklı noktalarında, önceki haftalarda etkili olan karın erimesinin ardından heyelanlar meydana geldi.

Bazı mahalle yollarında hasara yol açan heyelanların ardından Büyükşehir ve Çaybaşı belediyeleri ile Karayollarına bağlı ekipler, çalışma başlattı.

Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz, Karayolları Ordu Şube Şefi Sertaç Erkoç ve Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğünden gelen teknik ekip ile bölgede incelemelerde bulundu.

Semiz, gazetecilere, Karayolları ekibinin ilçe genelindeki yol ve heyelanlarla ilgili incelemeler yaptığını söyledi.

İlçede etkili olan aşırı kar yağışına bağlı heyelanlar meydana geldiğini belirten Semiz, "Bu bölgelere ekiplerimizi göndererek Büyükşehir Belediyemiz ve Karayolları ile ortaklaşa müdahale ediyoruz." dedi.

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