YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Çayboyu ve Kurucuova yolları asfaltlanıyor

Çayboyu ve Kurucuova yolları asfaltlanıyor

MUĞLA HABERLERİ  | 22.07.2020 16:28 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi ilçelerde kırsal mahallelerin yollarını yeniliyor ve genişletiyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ilçelerde kırsal mahallelerin yollarını yeniliyor ve genişletiyor. Kavaklıdere ilçesi Çayboyu ve Kurucuova mahalle yolunda serme sıkıştırma zemin ıslah çalışmaları tamamlandı. 6 kilometrelik yolun bayram öncesi asfaltlanacağı öğrenildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ilçelerde kırsal mahallelerin yollarını yeniliyor. Ula’nın Yeşilova-Elmalı-Portakallık, Menteşe’nin Çiftlik-Çırpı, Akyer, Yatağan’ın Turgutlar mahallelerinin sathi kaplama, genişletme ve asfaltlama çalışmalarını tamamlamıştı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kavaklıdere’nin Çayboyu ve Kurucuova mahalle yolunda serme, sıkıştırma, zemin ıslah çalışmaların tamamladı. 6 kilometrelik yolun bayram öncesi asfaltlanacağı öğrenildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Kırsal mahallelerimizde 1. kat sathi kaplama ve yol genişletme çalışmalarına başladık. Menteşe ilçemizde Çiftlik, Çırpı, Akyer, Ula ilçemizde Yeşilova-Elmalı-Portakallık yol asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Kavaklıdere ilçemizde Çayboyu ve Kurucuova mahalle yolunun serme sıkıştırma zemin ıslah çalışmaları tamamlandı. İlçelerimizin kırsal mahallelerinde ki yollar yenilecek” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hem maske dağıttı, hem veda etti

Hem maske dağıttı, hem veda etti

Yalovalı çiftten örnek davranış

Yalovalı çiftten örnek davranış

Eskişehir polisinden vatandaşlara Kovid-19'a karşı "maskotlu" uyarı

Eskişehir polisinden vatandaşlara Kovid-19'a karşı "maskotlu" uyarı

Kars’ta 2 gündür kayıp olan bir kişi bulundu

Kars’ta 2 gündür kayıp olan bir kişi bulundu

Başkan Çetin, kendisiyle tanışmak isteyen genci kırmadı

Başkan Çetin, kendisiyle tanışmak isteyen genci kırmadı

46 yaşındaki müdür yardımcısı odasında hayatını kaybetti

46 yaşındaki müdür yardımcısı odasında hayatını kaybetti

Muğla Namaz Vakitleri 22 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:18
Sabah
05:56
Öğle
13:18
İkindi
17:08
Akşam
20:30
Yatsı
22:02

Muğla Nöbetçi Eczaneler22 Temmuz Çarşamba

Daş Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Ümit Eczanesi
Bodrum
İskele Eczanesi
Datca
Bilgin Eczanesi
Fethiye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Ünlü sunucu aşırı kiloları ile şaşırttı

Ünlü sunucu aşırı kiloları ile şaşırttı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Milas-Bodrum Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

Milas-Bodrum Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

Muğla'da restoranda yemek yerken üzerine güneş enerjisinin su tankı düşen genç öldü

Muğla'da restoranda yemek yerken üzerine güneş enerjisinin su tankı düşen genç öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.