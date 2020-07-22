Çayboyu ve Kurucuova yolları asfaltlanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ilçelerde kırsal mahallelerin yollarını yeniliyor ve genişletiyor. Kavaklıdere ilçesi Çayboyu ve Kurucuova mahalle yolunda serme sıkıştırma zemin ıslah çalışmaları tamamlandı. 6 kilometrelik yolun bayram öncesi asfaltlanacağı öğrenildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ilçelerde kırsal mahallelerin yollarını yeniliyor. Ula’nın Yeşilova-Elmalı-Portakallık, Menteşe’nin Çiftlik-Çırpı, Akyer, Yatağan’ın Turgutlar mahallelerinin sathi kaplama, genişletme ve asfaltlama çalışmalarını tamamlamıştı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kavaklıdere’nin Çayboyu ve Kurucuova mahalle yolunda serme, sıkıştırma, zemin ıslah çalışmaların tamamladı. 6 kilometrelik yolun bayram öncesi asfaltlanacağı öğrenildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Kırsal mahallelerimizde 1. kat sathi kaplama ve yol genişletme çalışmalarına başladık. Menteşe ilçemizde Çiftlik, Çırpı, Akyer, Ula ilçemizde Yeşilova-Elmalı-Portakallık yol asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Kavaklıdere ilçemizde Çayboyu ve Kurucuova mahalle yolunun serme sıkıştırma zemin ıslah çalışmaları tamamlandı. İlçelerimizin kırsal mahallelerinde ki yollar yenilecek” denildi.

