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Çaycuma ADD’den Elazığ depremzedelere yardım

ZONGULDAK HABERLERİ  | 02.02.2020 14:16 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Atatürkçü Düşünce Derneği (AAD) Çaycuma Şubesi 24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde zarar gören vatandaşlar için bir yardım kampanyası düzenledi.Konu ile ilgili olarak Şube Başkanı Zeki Saim Oral şunları söyledi:"6.8 şiddetli depreminden sonra gerek görsel medyada, gerekse sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine Genel Merkezimizin de talimatları doğrultusunda 27 Ocak Pazartesi ile 31 Ocak Cuma gününe kadar bir yardım kampanyası başlattık.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Atatürkçü Düşünce Derneği (AAD) Çaycuma Şubesi 24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde zarar gören vatandaşlar için bir yardım kampanyası düzenledi.
Konu ile ilgili olarak Şube Başkanı Zeki Saim Oral şunları söyledi:
"6.8 şiddetli depreminden sonra gerek görsel medyada, gerekse sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine Genel Merkezimizin de talimatları doğrultusunda 27 Ocak Pazartesi ile 31 Ocak Cuma gününe kadar bir yardım kampanyası başlattık. Bu kampanya da önceliğimiz kendi üyelerimiz üzerindendi. Halkımızın böyle durumda duyarlı davranacağını biliyorduk. Çok fazla yerimiz olmadığından ve de kargo ile gideceğini düşünerek kampanyamızı sınırlı sayıda tutmak zorunda kaldık. Sosyal medya hesabımızdan da bunun duyurusunu yaptık. Ancak buradaki üye olmayan takipçilerimizi unuttuk, onların da duyarlılığı ile çok kısa zamanda beklediğimizden çok fazla ilgi gördü. Bu vesile ile duyarlılık gösteren başta üyelerimize, Çaycumalı dostlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Yapılan yardımları Yönetim Kurulumuz, üyelerimiz, gençlerimizin el birliği ile tasnif edip, koliledik ve kargoya verdik. Dilerim bu yardımlar gerçekten ihtiyacı olanlara ulaşır. Tekrar bu yardıma koşan tüm Çaycumalı dostlarımıza Atatürkçü Düşünce Derneği olarak teşekkür ediyoruz."

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