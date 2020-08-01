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Çaycuma’da protokol bayramlaştı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 01.08.2020 17:00 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Kurban Bayramı münasebetiyle protokol bayramlaştı.Çaycuma protokol üyeleri, pandemi kurallarına göre düzenlenen Kurban Bayramı münasebetiyle bugün saat 14.00´de Öğretmenler Evi önünde bayramlaştı.Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun bayramlaşma da şunları söyledi; " Herkes ailecek huzurlu ve mutlu bir bayram geçirir inşallah.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Kurban Bayramı münasebetiyle protokol bayramlaştı.
Çaycuma protokol üyeleri, pandemi kurallarına göre düzenlenen Kurban Bayramı münasebetiyle bugün saat 14.00´de Öğretmenler Evi önünde bayramlaştı.
Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun bayramlaşma da şunları söyledi; " Herkes ailecek huzurlu ve mutlu bir bayram geçirir inşallah. Bu bayramın hem ülkemize hem bütün islam alemine tüm dünyaya hayırlar getirmesini diliyorum. Tabi korona virüsten dolayı sıkıntılarımız var. Bu vesile ile dile getirmek istiyorum, Çaycumalılar olarak dikkat etmemiz lazım. Biraz daha sosyal mesafeye, maske takmaya, ve hijyen şartlarına uymamız lazım. İlçemizde sıkıntı var ve bu yavaş yavaş artıyor. İnşallah aldığımız tedbirlerle bunu atlatacağız. Şunu da belirteyim bayramlaşma sadece bu şekilde değil. İhtiyaç sahiplerini hatırlamak, onlarla paylaşmak, gelenek ve göreneklerimizi de devam ettirmeliyiz. Gelecek nesillere de aktarmalıyız. Şehit ailelerimizi, yoksullarımızı, öksüz ve yetimlerimizi sevindirmeyi de unutmayalım. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür eder inşallah korona virüssüz bayramlarda buluşuruz. Hayırlı bayramlar dilerim" dedi.
Akabinde protokol tarafından şehit ailelerine ziyaretler gerçekleşti.

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