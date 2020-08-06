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Çaycuma’da yapılan TOKİ evleri teslim ediliyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 06.08.2020 22:23 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde TOKİ tarafından 380 Konut Proje kapsamında yapılan evlerin teslim tarihi açıklandı.TOKİ idaresi ile Belediye işbirliği çerçevesinde, ön talep toplama yöntemiyle geliştirilen Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Karamusa Mahallesi’nde 380 Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen 380 adet konutun anahtar teslim işlemleri 12-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Çaycuma’da yapılan TOKİ evleri teslim ediliyor

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde TOKİ tarafından 380 Konut Proje kapsamında yapılan evlerin teslim tarihi açıklandı.
TOKİ idaresi ile Belediye işbirliği çerçevesinde, ön talep toplama yöntemiyle geliştirilen Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Karamusa Mahallesi’nde 380 Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen 380 adet konutun anahtar teslim işlemleri 12-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi. Alınan karar çerçevesinde KDV Kanunu ile teslim aşamasında doğan yüzde 1 oranında KDV, banka tarafından konutların borç bakiyelerine yayılacağı açıklandı. Dolayısıyla hak sahiplerinin KDV yatırmak için banka şubesine gitmelerine gerek bulunmadığı, ev sahiplerinin ise konut teslim programında belirlenen tarihlerde müşavir firma tarafından teslim olacak konutların şantiyesinde hazır bulunacağı belirtildi.

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Sonat Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
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