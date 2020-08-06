YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Çaycuma’da zabıta ekipleri denetim yaptı

Çaycuma’da zabıta ekipleri denetim yaptı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 06.08.2020 18:54 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerde bulundu.İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskleri yönetme, sosyal izolasyonu temin etme, fiziki mesafeyi koruma ve virüsün yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ilçe merkezinde denetimlerde bulundu.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerde bulundu.
İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskleri yönetme, sosyal izolasyonu temin etme, fiziki mesafeyi koruma ve virüsün yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ilçe merkezinde denetimlerde bulundu. Berber, kuaför ve güzellik salonları, lokanta, restoran, kafe ve çay bahçelerinde yapılan denetimlere Zabıta Müdürü Mürsel Çoban’ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Kaya Gün’ de katıldı. Zabıta Müdürlüğü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yaptığı denetimlerde rehberlik ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden akıllı saat kullanmalısınız?Neden akıllı saat kullanmalısınız?
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa ve çevresinde Kovid-19 tedbirleri denetimi

Bursa ve çevresinde Kovid-19 tedbirleri denetimi

100. Yıl Mahallesi’ne yeni bir sosyal donatı alanı geliyor

100. Yıl Mahallesi’ne yeni bir sosyal donatı alanı geliyor

Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Konya'da Kovid-19 denetimlerine katıldı:

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Konya'da Kovid-19 denetimlerine katıldı:

Esnafın duyarlılığı Balaban kuşunun hayatını kurtardı

Esnafın duyarlılığı Balaban kuşunun hayatını kurtardı

Uşak’ta 3 kilo kubar esrar ele geçirdi

Uşak’ta 3 kilo kubar esrar ele geçirdi

Zonguldak Namaz Vakitleri 6 Ağustos Perşembe

İmsak
04:03
Sabah
05:46
Öğle
13:04
İkindi
16:57
Akşam
20:12
Yatsı
21:47

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Gökmen Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Başkan Demirtaş kurban bağışını Kızılay’a yaptı

Başkan Demirtaş kurban bağışını Kızılay’a yaptı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Barış plajı yoğun ilgi görüyor

Barış plajı yoğun ilgi görüyor

Fiyatlar düştü, pazar boş kaldı

Fiyatlar düştü, pazar boş kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.