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Çayırlı ve Kaptaş bölgesinden 20 muhtar Bozkurt’u tebrik etti

ZONGULDAK HABERLERİ  | 14.09.2020 19:42 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Çayırlı ve Kaptaş Bölgesi Muhtarları, AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.Çayırlı ve Kaptaş bölgesinden 20 köyün muhtarı AK Parti İlçe Başkanlığı görevine seçilen Av.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Çayırlı ve Kaptaş Bölgesi Muhtarları, AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.
Çayırlı ve Kaptaş bölgesinden 20 köyün muhtarı AK Parti İlçe Başkanlığı görevine seçilen Av. Saffet Bozkurt ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Zonguldak İl Genel Meclisi Üyeleri Rıfkı Gültekin, Engin Temel ve Ali Kemal Karaca’da hazır bulundu.
Muhtarları, parti binasının toplantı salonunda ağırlayan Bozkurt, kendileri ile birlikte bölgeye güzel hizmetler yapacaklarını ifade etti. Bozkurt, konuşmasında şunları söyledi: "Değerli Muhtarlarımızın bu kadar kalabalık bir katılımla bizlere destek vermesi, bizleri ziyaret etmesi bizleri fazlasıyla memnun etti. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Muhtarlarımız, toplumumuzun sorunlarının aynasıdır. Bundan sonraki süreçte, Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi inşallah Muhtarlarımızla kol kola, iç içe çalışacağız. Toplumumuzun sorunlarını bizlere yansıtmada sizler aracısınız. Bu noktada İl Genel Meclisi Üyesi arkadaşlarımızla birlikte sizlerin emrindeyiz. Sorunların en asgari seviyeye indirilmesi noktasında gece-gündüz demeden elimizden gelen çabayı fazlasıyla sergileyeceğiz. Dayanışma içerisinde çalışacağız. Telefonum 24 saat açık, gece-gündüz demeden arayabilirsiniz. Görevler Allah rızası içindir. Görevde bulunduğumuz süre zarfında inşallah en iyi şekilde görevimizi icra ederek, ayrıldığımızda geride güzel hizmetler ve hoş bir sadâ bırakmak istiyoruz" dedi.
Bozkurt’un konuşmasının ardından muhtarlar tek tek kendilerini tanıtarak görevinde başarılar diledi.

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