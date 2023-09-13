Çayırlı’da 3.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre saat 05.25’de meydana gelen 3.3 büyüklüğünde depremin derinliği 8.19 kilometre olarak açıklandı.
Deprem ilçede hissedilirken herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
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