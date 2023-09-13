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Çayırlı’da 3.3 büyüklüğünde deprem

13.09.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre saat 05.25’de meydana gelen 3.3 büyüklüğünde depremin derinliği 8.19 kilometre olarak açıklandı.
Deprem ilçede hissedilirken herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

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