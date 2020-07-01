Çayırova Belediyesi’nden Emek Mahallesi’ne 10 bin ton asfalt

Çayırova Belediyesi tarafından Emek Mahallesi’nde yapılan üst yapı çalışmaları kapsamında 10 bin ton asfalt serimi gerçekleştirecek.

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Emek Mahallesi’nde asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Emek Mahallesi’nde tüm hazırlıklarını tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğü, bir taraftan PMT sererken diğer taraftan da asfalt çalışması yapıyor. Bir süre önce gerçekleşen yaklaşık 3,5 milyon TL’lik ihale sonrası çalışmaların son sürat sürdüğü Emek Mahallesi’nde toplam uzunluğu 6 kilometre olan yolların 5 kilometresine asfalt, 1 kilometresine de parke taşı döşenecek. Asfalt serimi öncesi 20 bin ton PMT’nin serileceği 35 sokakta 10 bin ton asfalt imalatı gerçekleştirecek belediye ekipleri, 10 sokağa da 15 bin metrekare parke taşı döşeyecek.

