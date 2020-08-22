Çayırova’da 36.5 kg kaçak nargile tütünü ve binlerce makaron yakalandı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde polis ekiplerince iki iş yeri ve bir araçta yapılan aramalarda 36.5 kg kaçak nargile tütünü, 14 bin dolu ve 98 bin boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Çayırova ilçesinde iki işyeri ve bir araçta arama yapıtı. Aramalarda 36.5 kg kaçak nargile tütünü, 14 bin dolu ve 98 bin boş makaron ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili gözaltına alınan C.A. isimli şüpheli şahıs hakkında ise adli işlem yapıldığı öğrenildi.

