YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Çayırova’da ‘Sevince’ afişleri merak uyandırdı

Çayırova’da ‘Sevince’ afişleri merak uyandırdı

15.01.2021 15:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bilboardlara asılan ’Sevince’ afişleri sosyal medyada ilçe gündemine oturdu.Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yaklaşık iki hafta önce ilçenin dört bir yanına asılan afişler vatandaşların dikkatini çekti.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bilboardlara asılan ’Sevince’ afişleri sosyal medyada ilçe gündemine oturdu.
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yaklaşık iki hafta önce ilçenin dört bir yanına asılan afişler vatandaşların dikkatini çekti. Tüm bilboardlarda yer alan afişler merak konusu oldu. Afişleri görenler ise cep telefonlarına sarıldı.

Herkes afişin önünde selfie çekiyor
İlçenin her köşesinde yer alan ’Sevince’ afişlerini gören vatandaşlar selfie çektirmeyi ihmal etmiyor. ’Sevince’ yazısı sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Çayırovalı vatandaşlar yazının fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaşıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı! Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı!
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/

Kocaeli Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
06:46
Sabah
08:15
Öğle
13:15
İkindi
15:42
Akşam
18:04
Yatsı
19:28

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cuma

Derman Eczanesi
Golcuk
Gamze Eczanesi
Golcuk
Dilek Eczanesi
Degirmendere
Deva Eczanesi
Izmit
Oğuz Eczanesi
Izmit
Atun Eczanesi
Izmit
Fatih Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yaralı kedi için seferber oldular

Yaralı kedi için seferber oldular

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diğer Haberler

Avrupa Şampiyonası için çalışıyor

Avrupa Şampiyonası için çalışıyor

Bilgiye ulaşmanın eğlenceli yolu Bilgievi’nden geçiyor

Bilgiye ulaşmanın eğlenceli yolu Bilgievi’nden geçiyor

İzmit Belediyesi boş duvarları renklendiriyor

İzmit Belediyesi boş duvarları renklendiriyor

Gebze Belediyesi kar yağışı için önlemlerini aldı

Gebze Belediyesi kar yağışı için önlemlerini aldı

Kartepe’de kar timleri göreve hazır

Kartepe’de kar timleri göreve hazır

Kartepe’de kar timleri göreve hazır

Kartepe’de kar timleri göreve hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.