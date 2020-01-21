ÇAyırova’da sorunlar çözüm hattı ile çözülüyor

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin talimatı ile kurulan Whatsapp çözüm hattı ile vatandaşlardan gelen sorun ve şikayetler çözüme kavuşuyor.

Kocaeli Çayırova Belediyesi, Whatsapp çözüm hattından vatandaşların istek, talep, öneri ve şikayetlerine anında cevap veriyor. Bazı birimlerin ayrı ayrı kullandığı Whatsapp şikayet hattını kapatarak çözüm hattını devreye alan Çayırova Belediyesi, sosyal medyadan gelen şikayetlere çözüm üretiyor.” Çek, yaz, gönder çözelim, Çayırova’yı birlikte yönetelim” sloganı ile hizmet veren Whatsapp çözüm hattına gelen talep, şikayet ve önerilerin görselleri anında ilgili birim müdürlüklerine aktarılarak şikayet ve sorunların çözümü için harekete geçiliyor. Birim müdürlüklerinin şikayet, sorun ve taleple ilgili verdiği bilgiler çözüm hattından vatandaşlara iletilerek geri dönüş yapılıyor.

