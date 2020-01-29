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Çayırova’nın yardım paketlerinden çıkan mektuplar duygulandırdı

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.01.2020 13:57 | Son Güncelleme

Çayırova Belediyesi tarafından Elazığ deprem bölgesine gönderilen yardım paketlerinin içinden çıkan mektuplar görenleri duygulandırdı.Çayırova Belediyesi’nin Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için düzenlediği yardım kampanyasına destek veren vatandaşların getirdiği paketlerden duygulandıran mektuplar çıktı.

Çayırova’nın yardım paketlerinden çıkan mektuplar duygulandırdı

Çayırova Belediyesi tarafından Elazığ deprem bölgesine gönderilen yardım paketlerinin içinden çıkan mektuplar görenleri duygulandırdı.
Çayırova Belediyesi’nin Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için düzenlediği yardım kampanyasına destek veren vatandaşların getirdiği paketlerden duygulandıran mektuplar çıktı. Yardım tırını uğurlama töreninde okunan mektuplar programa katılanları duygulandırdı. İkisi çocuk üç kişinin yazdığı mektuplarda depremzedelerin acılarını paylaşmaları dikkat çekti.
Şüheda nur isimli bir vatandaşa ait mektupta, “Merhaba, size bu mektup ile Kocaeli’den ulaşıyorum. Elazığ’ı yahut sizi hiç tanımamış olsam da acınızı hissediyor ve paylaşıyoruz. Bulunduğumuz şehrin bir önemi yok aslında. İnsan insana kilometrelerce öteden de dokunabilir. Eşyaların size yararlı olmasını ve gülümseyerek hatırlamanızı dilerim. Acılar büyük olsa da birlikte güzel günler göreceğimizi hatırlatmak isterim. Sevgilerimle” ifadelerine yer verildi.
Şeyma Begüm Saka isimli bir vatandaşın da yazdığı mektupta, “Merhaba benim adım Şeyma Begüm. Bu mektubu sana Kocaeli’nden gönderiyorum. Sizi yürekten destekliyorum. Bu kıyafeti giyerken beni hatırlamanı ve gülümsemeni diliyorum. Sen hep güçlü olduğunu ve arkanda bizim olduğumuzu unutma. Geçmiş olsun dileklerimle. En büyük desteklerimle” cümlelerini yazdığı görüldü.

Çayırova’nın yardım paketlerinden çıkan mektuplar duygulandırdı

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