SPOR

Çaykur Rizespor'da 37 maçlık seri sona erdi

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 24.01.2019 11:04 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Çaykur Rizespor, bu sezonki ilk dış saha galibiyetini aldı. Bu maçtan önceki son 37 deplasman maçında da kalesinde gol gören yeşil-mavililer, bu sonuçla kötü seriyi de sonlandırdı.

Çaykur Rizespor'da 37 maçlık seri sona erdi

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını son sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, 2019 yılına galibiyetle başladı. Deplasmanda Kasımpaşa'yı Aminu Umar'ın golü ile 1-0 yenen yeşil-mavililer bu sezon toplamda 2'nci, deplasmanda ise ilk galibiyetini aldı.

Karadeniz temsilcisi Kasımpaşa maçı ile birlikte deplasman maçlarındaki gol yeme serisine de son vermiş oldu. 2015/2016 sezonunun 12'nci haftasında Ankara deplasmanında Osmanlıspor ile oynadığı ve 1-0 kazandığı maçtan sonra Çaykur Rizespor, Süper Lig'de üst üste 37 deplasman maçında da kalesinde gol gördü. Yeşil-mavililer, bu kötü seriye Kasımpaşa maçında son vermiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig

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