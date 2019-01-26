Çaykur Rizespor'da Hasan Kartal yeniden başkan

Çaykur Rizespor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin 89. olağan kongresi gerçekleştirildi. Kongrede eski Başkan Hasan Kemal Yardımcı’nın istifa etmesiyle yerine başkan olarak geçen Hasan Kartal, tek listeyle seçildi. Kartal, geçirdiği rahatsızlığından dolayı kongreye katılamazken kongre 64 üyenin imzası ile çoğunluk sağlanarak başlatıldı. Kongreye Çaykur Rizespor’un hayatta olan eski başkanlardan Ali Baba Çillioğlu’nun yanı sıra MHP’nin Rizeli MYK Üyesi Recep Bakırcı, İl Başkanı İhsan Alkan, Rizespor yöneticileri ve taraftarlar katıldı.

Kongrede konuşan Başkan Vekili Ali Zeki Saruhan, Rize’nin bir marka şehir olduğunu kaydederek, “Rizeli siyasetçilerin 30 yıldır ülkemizi yönetmesi bir rastlantı değildir. İlimizin marka şehir olmasından kaynaklanmaktadır. Rizespor’da marka şehrin marka takımıdır. Biz de yönetim olarak marka takımı layık olduğu yere taşıyacağız. Kulübümüze bugüne kadar değerli insanlar hizmet etmiştir. Biz de yönetim olarak takımı TFF 1. Lig'de aldık. Şampiyon olup Süper Lig'e yükselttik. İlk yarıda beklenen sonuçları alamadık. Ara transferde 7 oyuncu takıma kattık. İkinci yarıya bambaşka bir takımla sahada mücadele edeceğiz” dedi.