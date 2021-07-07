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Çaykur Rizespor, Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

07.07.2021 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor, Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum kampındaki antrenmanlarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-mavili oyuncular, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde çalıştı.

Günü tek antrenmanla tamamlayan Karadeniz ekibi, ısınma ve kuvvet çalışmasıyla başlayan idmanda, taktiksel organizasyonlar, pas ve dar alan oyunları üzerinde durdu.

Çaykur Rizespor, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

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