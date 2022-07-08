Çaykur Rizespor, Erzurum kampının 1. etabını tamamladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum kampının 1. etap çalışmalarını tamamladı.

Yeşil-mavili takım, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenman yaptı.

Kente 6 Temmuz'da gelen Karadeniz ekibi, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Erzurum kampının 1. etabını tamamladı.

Çaykur Rizespor, 2. etap kamp çalışmaları için 12 Temmuz Salı günü yeniden Erzurum'da toplanacak.



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