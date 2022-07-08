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Çaykur Rizespor, Erzurum kampının 1. etabını tamamladı

08.07.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Takım, 2. etap kamp çalışmaları için 12 Temmuz'da yeniden Erzurum'da toplanacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum kampının 1. etap çalışmalarını tamamladı.

Yeşil-mavili takım, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenman yaptı.

Kente 6 Temmuz'da gelen Karadeniz ekibi, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Erzurum kampının 1. etabını tamamladı.

Çaykur Rizespor, 2. etap kamp çalışmaları için 12 Temmuz Salı günü yeniden Erzurum'da toplanacak.

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