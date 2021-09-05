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Çaykur Rizespor, Fin santrfor Pohjanpalo'yu kiraladı

05.09.2021 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor, Fin santrfor Pohjanpalo'yu kiraladı

RİZE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizepsor, Finlandiyalı santrfor Joel Pohjanpalo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 26 yaşındaki Fin hücum oyuncusunun kiralık olarak 1 yıllığına transfer edildiği belirtilerek, "Joel Pohjanpalo'ya kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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