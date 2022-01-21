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Çaykur Rizespor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

21.01.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Ocak Pazar günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çalıştı.

Dün oynanan Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında ilk 11'de görev alan futbolcular fitness salonunda, diğer oyuncular ise sahada çalışma gerçekleştirdi.

Öte yandan yeni transfer Kubilay Kanatsızkuş, takımla ilk antrenmanına çıktı. Antalyaspor maçı öncesi kasığında ağrı hisseden kaleci Gökhan Akkan'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Rize temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanın ardından Hatay'a hareket edecek.

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