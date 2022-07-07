Çaykur Rizespor Koray Altınay ile anlaştı

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sağ bek Koray Altınay ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 30 yaşındaki Koray Altınay'ın transferi için Demir Grup Sivasspor ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı atmıştır. Koray Altınay'a 'Hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Futbol kariyerine Almanya'da başlayan Koray, Türkiye'deki ilk deneyimini Çaykur Rizespor formasıyla yaşadı. Geçmiş sezonlarda yeşil-mavili formayla Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Koray, Osmanlıspor ve Fatih Karagümrük'te de görev aldı.

Koray, geçen sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla 6 Spor Toto Süper Lig ve bir Türkiye Kupası maçında oynadı.



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