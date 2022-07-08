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Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Benhur Keser'i kadrosuna kattı

08.07.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Benhur Keser'i kadrosuna kattı

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Benhur Keser ile 4 yıllık anlaşma imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncunun transferi için Kocaelispor ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Futbolcunun, kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan imzayı attığının vurgulandığı açıklamada, "Benhur Keser'e 'hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Çaykur Rizespor benhur keser spor toto 1.lig

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