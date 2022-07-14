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Çaykur Rizespor'da yeni transferler Miya ve Papa sağlık kontrolünden geçti

14.07.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor'da yeni transferler Miya ve Papa sağlık kontrolünden geçti

Çaykur Rizespor'da yeni transferler Miya ve Papa sağlık kontrolünden geçti

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da yeni transferler Farouk Miya ve Enriko Papa, sağlık kontrolünden geçti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Farouk Miya ve Enriko Papa, Acıbadem Fulya Hastanesinde gerçekleştirilen sağlık kontrollerinde detaylı kan tetkiklerinin ardından iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Futbolcuların sağlık kontrolü akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik testleriyle tamamlandı.

Çaykur Rizespor'da yeni transferi Enriko Papa sağlık kontrolünden geçti

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