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Çaylar Başkan Sunar’dan

23.02.2021 16:57 | Son Güncelleme:
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Adnan Menderes Mahallesi esnafını ziyaret eden Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, kapalı kahvehane önünde kurulan semaverin başına geçerek, Mahalle gençleriyle Erzurum’da kıraathane kültürünü paylaştı, gündem üzerine görüş alış verişinde bulundu.Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Adnan Menderes Mahallesi esnafını ziyaret eden Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, kapalı kahvehane önünde kurulan semaverin başına geçerek, Mahalle gençleriyle Erzurum’da kıraathane kültürünü paylaştı, gündem üzerine görüş alış verişinde bulundu.
Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Adnan Menderes Mahallesi esnafını ziyaret eden Başkan Sunar, Temizlik, maske mesafe (TAMAM) kuralına riayet eden esnafa teşekkür ederek, hijyen seti dağıttı.
Gönül belediyeciliğinin örnek isimlerinden Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, ilçe sakinleriyle kurduğu diyalogla beğeni topluyor. Gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde Adnan Menderes mahallesinin gençleriyle sohbet eden Başkan Sunar, kapalı kahvehanenin önünde yakılan semaverden tek kullanımlık bardaklara çay doldurarak gençlere ikram etti. Daha sonra gençlerin sohbet eşliğinde gençlerle birlikte çay yudumlayan Başkan Sunar bu anları, “İlçemiz esnafına ziyaretlerimiz devam ediyor. Bugün Adnan Menderes Mahallemizde, Telsizler ve Saime Hatun civarındaydık. Kahvehanesi kapalı olan esnafımızın dışarıya kurduğu semaverden çayımızı içtik. Esnafımızdan alışverişimizi yaptık.” notuyla sosyal medya hesaplarına taşıdı. Başkan Sunar’ın bu paylaşımı beğeni rekoru kırdı.

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