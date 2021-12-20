ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Lointek Gernika maçının ertelenmesine itiraz etti

MERSİN (AA) - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 22 Aralık Çarşamba günü İspanya'nın Lointek Gernika takımı ile Mersin'de oynayacakları FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ikinci maçının, konuk ekipte görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmesine itiraz etti.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Genel Koordinatörü Ender Ünlü, "Uluslararası Basketbol Federasyonuna (FIBA) başvurumuzu yaparak maçın ertelenmesi kararına itiraz ettik. Federasyondan çıkacak sonuca göre hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.



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