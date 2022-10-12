ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin yeni transferi January takıma katıldı

MERSİN (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin yeni transferi ABD'li oyun kurucu Briann January, ilk antrenmanına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mersin ekibinin yeni sezon öncesi anlaşmaya vardığı 1,73 metre boyundaki January kente geldi.

Takıma katılan January, ilk antrenmanına çıkarak çalışmalara başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen January, hedefleri olan bir kulübün formasını giymenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, bu sezon mücadele edecekleri 4 kulvarda da kupaları kazanmak istediklerini kaydetti.

