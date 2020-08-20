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ÇEDAŞ Çalışanlarından Kızılay’a Kan ve Kök Hücre Bağışı

SİVAS HABERLERİ  | 20.08.2020 12:40 | Son Güncelleme

ÇEDAŞ, pandemi döneminde kan stoklarında azalma olan Kızılay’a kan ve kök hücre bağışında bulunarak destek oldu.Sivas, Tokat ve Yozgat’ta kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdüren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.

ÇEDAŞ Çalışanlarından Kızılay’a Kan ve Kök Hücre Bağışı

ÇEDAŞ, pandemi döneminde kan stoklarında azalma olan Kızılay’a kan ve kök hücre bağışında bulunarak destek oldu.
Sivas, Tokat ve Yozgat’ta kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdüren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), gönüllülük projeleri ile sosyal fayda sağlamaya ve farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle kan stoklarında azalan Kızılay’a destek olmak amacıyla harekete geçen ÇEDAŞ, çalışanları ile Kızılay’a bağışta bulundu. Kent meydanında yer alan bağış aracında gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören etkinlikte çalışanlar kan bağışının yanı sıra kök hücre bağışında da bulunarak donör bekleyen hastalara umut oldu.
Kan bağışı sağlık için önemli
Kan verme konusunda duyarlılık oluşturmak, kan verme alışkanlığı kazandırmak ve kök hücre için donör bekleyen hastalara destek olmak amacıyla ÇEDAŞ’ın Kızılay iş birliği ile düzenli olarak gerçekleştirdiği kan bağışı etkinliğine katılan ÇEDAŞ çalışanları, toplumsal bir sorumluluğu yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdiler. Kan ve Kök Hücre bağışının gerek bağışta bulunan kişilerin gerekse hastaların sağlığı açısından da faydalarına dikkat çekilirken herkes bağışta bulunmaya davet edildi.

ÇEDAŞ Çalışanlarından Kızılay’a Kan ve Kök Hücre Bağışı

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