Cedi Osman'dan Boston Celtics potasına 15 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Boston Celtics'e 116-106 yenildikleri karşılaşmada 15 sayı ve 7 ribaunt üretti. NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı ekiplerinin mücadelesinde, konuk olduğu Cleveland Cavaliers'ı 116-106 mağlup eden Boston Celtics, play-off'lara yükselmeyi garantiledi. 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Celtics'te Jayson Tatum ve Marcus Smart 21'er, Al Horford ise 19 sayıyla oynadı.
Cavaliers'da Collin Sexton 24 sayı, Jordan Clarkson 18 sayı ve Cedi Osman 15 sayı, 7 ribaunt, 2 asistle mücadele etti. Ligdeki bir diğer milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın, sahasında Houston Rockets'ı 108-94 yendiği maçı, 7 sayı ve 4 ribauntla tamamladı.
TRAE YOUNG, JORDAN VE CURRY'Yİ GEÇTİ
Atlanta Hawks, çaylak oyun kurucusu Trae Young'ın 33 sayı, 12 asistle etkili olduğu New Orleans Pelicans deplasmanından 130-120 galip ayrıldı.
Altıncı kez aynı maçta 30 sayı ve 10 asist barajlarını geçen Young, NBA'deki ilk sezonunda en fazla 30 sayı, 10 asistlik performans sergileyen oyuncular listesinde Michael Jordan ve Stephen Curry'yi geride bıraktı.
20 yaşındaki basketbolcu, 1960-61 sezonunda bunu 25 defa başaran Oscar Robertson'ın arkasında 2. sıraya yerleşti.
SONUÇLAR
Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: 125-116 (uzatmada)
Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 106-116
Miami Heat-Orlando Magic: 99-104
Toronto Raptors-Chicago Bulls: 112-103
Milwaukee Bucks-Houston Rockets: 108-94
Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 111-122
New Orleans Pelicans-Atlanta Hawks: 120-130
Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 121-125
Denver Nuggets-Detroit Pistons: 95-92
Los Angeles Lakers-Washington Wizards: 124-106
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