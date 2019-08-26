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Cedi Osman'ın Dünya Kupası'nda kendine güveni tam

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 26.08.2019 11:26 | Son Güncelleme

Milli basketbolcu Cedi Osman, "Kendime güveniyorum. Güven olarak insanların beklentisinin yüksek olduğunu biliyorum." dedi.

Cedi Osman'ın Dünya Kupası'nda kendine güveni tam

A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Cedi Osman, Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda, iyi bir performans göstereceğini ve kendine güvendiğini söyledi.

24 yaşındaki kısa forvet, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda karşılaşacakları rakiplerini ve hazırlık sürecini AA muhabirine değerlendirdi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi, turnuvada performans olarak kendisinden beklentilerin yüksek olduğunun hatırlatılması üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Kendime güveniyorum. Güven olarak insanların beklentisinin yüksek olduğunu biliyorum. Bu durum bende bir stres veya gerilim oluşturmuyor. Ben uzun zamandır buna hazırlanıyorum."

"TAKIMIN MORALİ VE HAVASI ÇOK İYİ"

24 yaşındaki milli basketbolcu, hazırlık sürecinin çok keyifli geçtiğini belirtti.

Hazırlık sürecini değerlendiren Cedi, "Gayet her şey yolunda. Takımın morali ve havası çok iyi. Sayılı günler kaldı, yavaş yavaş hazırlanıyoruz." yorumunda bulundu.

"ZOR BİR GRUPTA MÜCADELE EDİYORUZ"

Cedi Osman, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda zor bir grupta yer aldıklarını dile getirdi.

Cedi, grupta güçlü ekiplerle karşılaşacaklarını vurgulayarak, "Zor bir grupta mücadele ediyoruz. Bu saatten sonra rakip seçme gibi şansımız yok. Bütün rakiplerimize karşı en iyi basketbolumuzu oynamaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'nda, ABD, Çekya ve Japonya ile karşılaşacak.

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cedi osman A Milli Erkek Basketbol Takımı Çin 2019 FIBA Dünya Kupası

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