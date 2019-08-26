Cedi Osman'ın Dünya Kupası'nda kendine güveni tam

A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Cedi Osman, Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda, iyi bir performans göstereceğini ve kendine güvendiğini söyledi.

24 yaşındaki kısa forvet, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda karşılaşacakları rakiplerini ve hazırlık sürecini AA muhabirine değerlendirdi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi, turnuvada performans olarak kendisinden beklentilerin yüksek olduğunun hatırlatılması üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Kendime güveniyorum. Güven olarak insanların beklentisinin yüksek olduğunu biliyorum. Bu durum bende bir stres veya gerilim oluşturmuyor. Ben uzun zamandır buna hazırlanıyorum."

"TAKIMIN MORALİ VE HAVASI ÇOK İYİ"

24 yaşındaki milli basketbolcu, hazırlık sürecinin çok keyifli geçtiğini belirtti.

Hazırlık sürecini değerlendiren Cedi, "Gayet her şey yolunda. Takımın morali ve havası çok iyi. Sayılı günler kaldı, yavaş yavaş hazırlanıyoruz." yorumunda bulundu.

"ZOR BİR GRUPTA MÜCADELE EDİYORUZ"