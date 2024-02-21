Çek basını Sparta Prag maçını masaya yatırdı, temsilcimiz Galatasaray'ı favori gösterdi!

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çek ekibi Sparta Prag'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray, rövanş mücadelesinde Sparta Prag'a konuk olacak.

'GALATASARAY TURA YAKIN'

Karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala Çek basını kritik karşılaşmayı detaylı bir şekilde masaya yatırırken, yapılan analizlerde ileri uçta etkili silahlara sahip olan sarı-kırmızılıların tura bir adım daha yakın olduğu ifade edildi. Maçın bol gollü geçeceği vurgulandı.

3 OYUNCUSU CEZALI

Sparta Prag'da Galatasaray'a karşı oynanacak olan rövanş maçı öncesinde kart cezası bulunan Ladislav Krejci, Matej Rynes ve Veljko Birmancevic forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda ise ilk maçta kırmızı kart gören Victor Nelsson takımını yalnız bırakacak. Danimarkalı oyuncunun yerine Abdülkerim Bardakcı forma giyecek.





