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Çek basını Sparta Prag maçını masaya yatırdı, temsilcimiz Galatasaray'ı favori gösterdi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.02.2024 09:44 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda karşılaşacağı Sparta Prag maçı öncesi Çek basını mücadeleyi masaya yatırırken Sarı-Kırmızılılar'ı favori gösterdi. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çek ekibi Sparta Prag'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray, rövanş mücadelesinde Sparta Prag'a konuk olacak.

'GALATASARAY TURA YAKIN'

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Karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala Çek basını kritik karşılaşmayı detaylı bir şekilde masaya yatırırken, yapılan analizlerde ileri uçta etkili silahlara sahip olan sarı-kırmızılıların tura bir adım daha yakın olduğu ifade edildi. Maçın bol gollü geçeceği vurgulandı.

3 OYUNCUSU CEZALI

GALATASARAY---SPARTA-PRAG-(FOTOGRAFLAR)_13395 (13)

Sparta Prag'da Galatasaray'a karşı oynanacak olan rövanş maçı öncesinde kart cezası bulunan Ladislav Krejci, Matej Rynes ve Veljko Birmancevic forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda ise ilk maçta kırmızı kart gören Victor Nelsson takımını yalnız bırakacak. Danimarkalı oyuncunun yerine Abdülkerim Bardakcı forma giyecek.

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