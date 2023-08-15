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Çekicilerin mazotlarını çalan hırsız, polis ekiplerince yakalandı

15.08.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu-İhsangazi karayolu üzerinde çekicilerin mazotlarını çalan hırsız, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İhsangazi karayolu üzerinde park halinde bulunan iki çekicinin yaklaşık 300 litre mazotu çalındı. Sürücülerin durumu fark etmesi üzerine yapılan ihbar sonrası Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan inceleme ve güvenlik kamerası görüntüleriyle mazotu çalan hırsızın kimliği belirlendi. Polis ekiplerince yakalanan hırsız, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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