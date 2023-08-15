Çekicilerin mazotlarını çalan hırsız, polis ekiplerince yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İhsangazi karayolu üzerinde park halinde bulunan iki çekicinin yaklaşık 300 litre mazotu çalındı. Sürücülerin durumu fark etmesi üzerine yapılan ihbar sonrası Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan inceleme ve güvenlik kamerası görüntüleriyle mazotu çalan hırsızın kimliği belirlendi. Polis ekiplerince yakalanan hırsız, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

